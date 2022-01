Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile pentru a 50-a aniversare de la urcarea pe tron a reginei Margrethe a Danemarcei ar fi trebui sa inceapa vineri, insa au fost amanate pentru luna septembrie, din cauza pandemiei. Regina Margrethe, iin varsta de 81 de ani, nu a fost bolnava de Covid-19 si este complet vaccinata,…

- O femeie din Danemarca a fost inculpata de poliția locala intr-un caz de spalare de bani care implica peste 30 de miliarde de coroane daneze (4,55 miliarde de dolari) care au fost trecut prin sucursala estoniana a Danske Bank, a anunțat miercuri procurorul general danez, conform Reuters. Femeia, in…

- Pe fondul cresterii semnificative a ratei de infectare inregistrate indeosebi in randul persoanelor nevaccinate, tot mai multe tari europene revin la restrictii anti-pandemie. Dupa Olanda, care a reimpus obligativitatea mastii sanitare in numeroase locuri publice si extinderea utilizarii certificatului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, in cadrul „Maratonului Informarii”, ca oamenii vor continua sa se infecteze si sa ajunga la spital cu forme mai grave ale bolii, daca nu se vaccineaza anti-COVID-19, informeaza Agerpres . „Populatia trebuie sa inteleaga…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, intr-o ședința organizata online, lista cu clasificare a țarilor și teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata. Astfel, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Cehia, Ungaria, Danemarca si alte cateva…

- Google Play a avut intotdeauna o reticența fața de aplicațiile de pariuri și jocuri de noroc, insa in ultima perioada compania s-a mai destins. Un factor important l-a avut pandemia generata de Covid19 in sensul in care populația a fost nevoita sa stea in casa și in majoritatea parților lumii cazinourile…

- ​Germania este, detașat, pe primul loc în lista țarilor de unde românii aduc mașini second-hand, pe locul doi fiind Belgia, arata datele companiei CarVertical. Topul este completat de Olanda, Italia și Spania, arata datele care nu se refera la toata piața, ci la 75.000 de mașini care au…

- Șeful Departamentului pentru Situații de urgențaa, Raed Arafat, a susținut vineri dupa-amiaza o declarație de presa, dupa ședința de Guvern. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=4329070237161360¬if_id=1634909837981613¬if_t=live_video Raed Arafat a declarat ca in acest moment nu mai…