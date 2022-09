Stiri pe aceeasi tema

- Bancile daneze impart paturi pentru a-si ajuta angajatii sa faca fata temperaturilor mai scazute din biro­uri introduse ca parte a eforturilor de reducere a consumului de energie, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In Germania se diminueaza speranța ca se vor putea incheia mai multe acorduri de solidaritate in domeniul gazelor cu partenerii din Uniunea Europeana, in afara de cele deja incheiate cu Danemarca și Austria, ceea ce ar putea impiedica și mai mult capacitatea Berlinului de a atenua efectele crizei…

- Cinci banci turcești au adoptat sistemul rus de plați Mir, a declarat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la intoarcerea de la discuțiile cu președintele Vladimir Putin din stațiunea Soci de la Marea Neagra, relateaza Bloomberg.

- Compania aeriana germana Lufthansa si sindicatul Verdi au ajuns la un acord de majorare a salariilor pentru cei aproximativ 20.000 de angajati de la sol, in ideea de a evita noi greve care sa conduca la anularea zborurilor, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Filialele rusești ale unor banci straine au inceput sa caute noi candidați pentru posturile ramase vacante in urma exodului angajaților straini, dupa ce autoritațile de la Moscova au inceput sa le blocheze ieșirea de pe piața rusa, potrivit unor surse din industria bancara, scrie Reuters.

- Ubisoft Romania anunța schimbari majore pentru studiourile din București și Craiova. Doua noi sedii au fost special amenajate pentru a reflecta ADN-ul de entertainer al companiei și au fost recent inaugurate de cei aproape 2.000 de angajați. Situat in incinta ansamblului J8 Office Park, noul sediu din…