- Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produs de BioNTech/Pfizer, a anuntat marti seara Ministerul Sanatatii de la Copenhaga, potrivit DPA.

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Romania va vinde vaccin anti-Covid-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze. Citu a mai spus ca tinta principala – eliminarea pandemiei – a fost atinsa, chiar daca tintele de vaccinare anuntate in repetate randuri nu s-au atins. Premierul…

- Intenția de a vaccina cinci milioane de romani pana pe 1 iunie, ratata cu aproape trei sferturi de milion, era doar o estimare, in momentul in care au fost avansate public cifrele, susține primul – ministru Florin Cițu. Acesta susține in continuare ca ținta a fost, de fapt, atinsa, prin vaccinarea a…

- Florin Citu a afirmat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca a primit o situatie privind paturile de Terapie Intensiva, dupa o vizita in cateva spitale din Bucuresti. „Am discutat si acest lucru, din pacate, avem o presiune pe sistemul sanitar, pe sistemul de sanatate in Romania, in…

- Intr-o declarație de presa pe care a susținut-o vineri dimineața, dupa vizita la centru de vaccinare de la Școala „Ion Creanga” din Cluj-Napoca, Cițu a spus ca Romania incepe sa aiba dozele de vaccin anunțate pana acum și ca in urma discuțiilor cu reprezentanții HoReCa a reieșit ca aceștia vor sa-și…

- Vineri seara incepe evacuarea pacienților de la Spitalul de ortopedie Foișor din București. Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența au semnat un ordin comun prin care s-a stabilit ca aceasta unitate medicala sa devina spital dedicat tratarii pacienților Covid-19. „Dupa o analiza,…