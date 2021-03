Stiri pe aceeasi tema

- Rusii Anastasia Mishina și Aleksandr Galliamov au câstigat, joi seara, titlul mondial la perechi, la Stockholm.Cei doi sportivi au patinat la programul liber în ritmurile piesei "We are the champions" (Queen).Pe locul doi s-au clasat chinezii Wenjing Sui si Cong Han,…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok a cucerit titlul in proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, duminica, dupa ce a invins in finala cuplul american Kaitlyn Christian/Sabrina Santamaria, cu 2-6, 6-3, 10-8.…

- Formatia Glasgow Rangers, la care joaca Ianis Hagi, a castigat, duminica, titlul in Scotia, profitand de faptul ca rivala Celtic Glasgow a remizat cu Dundee Utd, scor 0-0, anunța news.ro. Rangers, care a invins sambata St. Mirren, cu scorul de 3-0, are 88 de puncte, cu 20 mai multe decat Celtic,…

- Naționala de futsal a Moldovei a pierdut primul meci cu reprezentativa Azerbaidjanului din preliminariile Campionatul European din 2022. Tricolorii au cedat la Baku, cu 1-5. Azerii, cu mai mulți brazilieni naturalizați in lot, au condus la pauza cu 3-0. Sergiu Tacot a redus din diferența in minutul…

- Scrimerul Benjamin Bodo (CSU Poli Timisoara) a castigat titlul de campion national individual la floreta, vineri, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti, dupa ce l-a invins in finala pe Alexandru Sirb (CSA Steaua Bucuresti), cu scorul de 15-13, noteaza Agerpres. Acesta este primul titlu individual…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, sambata, in runda a doua a turneului Phillip Island Trophy (WTA 250), care are loc la Melbourne si e dotat cu premii totale de 235.238 dolari, dupa ce a dispus cu 4-6, 6-3, 6-3 de letona Anastasija Sevastova, potrivit Agerpres. Ana Bogdan…

- Mihai Tentea si Ciprian Daroczi, antrenati de Iulian Pacioianu, au castigat titlul mondial la U 23 si medalia de bronz la U26, la Campionatele Mondiale de Bob de la Saint Moritz. La U23, Tentea si Daroczi au fost mai rapizi decat echipajele din Letonia si Rusia. La U26 aurul a fost castigat…