Prima tara din Europa care a renuntat la vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 in aprilie, Danemarca a anuntat luni ca renunta si la cel de la Johnson&Johnson din cauza posibilelor efecte secundare grave, in pofida aprobarii date de Autoritatea europeana pentru reglementarea medicamentelor (EMA) si de OMS pentru utilizarea acestuia, potrivit AFP. „Autoritatea nationala de sanatate daneza a conchis ca avantajele utilizarii vaccinului impotriva COVID-19 de la Johnson&Johnson nu prevaleaza asupra riscului de a provoca un eventual efect nedorit, VIIT (un tip foarte rar de tromboza legat de injectarea…