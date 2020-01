Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al musulmanilor siiti din Irak, Ali al-Sistani, a condamnat vineri atacurile reciproce comise de SUA si Iran pe teritoriul irakian si in acest context a avertizat in legatura cu deteriorarea securitatii in tara sa si in restul regiunii, transmite Reuters. Marele ayatollah…

- Liderul suprem al musulmanilor siiti din Irak, Ali al-Sistani, a condamnat vineri atacurile reciproce comise de SUA si Iran pe teritoriul irakian si in acest context a avertizat in legatura cu deteriorarea securitatii in tara sa si in restul regiunii, transmite Reuters preluat de agerpres. Marele…

- Un comandat iranian a spus ca asalturile cu rachete asupra țintelor americane în Irak nu au vizat sa ucida soldați americani, ci a cautat sa distruga ”mașinaria militara” a Washingtonului și au fost începutul unei serii de atacuri în regiune, relateaza o televiziune de…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a aparat marti legalitatea raidului american in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, precum si a oricarei actiuni militare viitoare a Statelor Unite impotriva Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Nu am vazut niciodata aceasta…

- Un militar american si doi contractori au fost ucisi in atacul comis duminica de gruparea islamista somaleza shebab impotriva unei baze militare utilizate de forte americane si kenyene din Lamu (in nordul Kenyei), a anuntat Comandamentul militar american pentru Africa, citat de Reuters.

- Doua atacuri au vizat aproape simultan sâmbata seara Zona Verde ultrasecurizata din Bagdad si o baza aeriana irakiana în care se aflau soldati americani aflata la nord de capitala, au declarat responsabili ai serviciilor de securitate citati de AFP. Atacurile au loc la o zi de la uciderea…

- SUA si-au incheiat retragerea militara din nord-estul Siriei, mentinand un numar de circa 600 de militari in restul tarii dupa repozitionarea si reducerea efectivelor, a declarat ministrul apararii, Mark Esper, intr-un interviu acordat agentiei Reuters dupa summitul NATO de la Londra, potrivit AGERPRES.…

- Franta a anuntat luni ca pregateste masuri pentru a asigura siguranta armatei si a personalului civil francez in nord-estul Siriei in timp ce SUA incep sa-si retraga fortele din zona in urma unei ofensive turce impotriva militiilor kurde, relateaza Reuters. ''Se vor lua masuri in urmatoarele…