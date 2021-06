Danemarca a anulat aproape toate dispoziţiile care vizau purtarea obligatorie a măştilor sanitare Danemarca a anulat pentru aproape toate spatiile publice dispozitiile care vizau purtarea obligatorie a mastilor sanitare, incepind de luni. Guvernul de la Copenhaga si majoritatea partidelor parlamentare s-au pus de acord pentru a elimina aceste reglementari, aflate in vigoare de mai multe luni, iar rezidentii danezi trebuie de acum inainte sa poarte masti sanitare doar atunci cind folosesc tr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

