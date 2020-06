Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Și-a lovit propria mama in varsta de 86 de ani: Barbat din Paclișa reținut de polițiști Un barbat din Paclișa și-a lovit propria mama in varsta de 86 de ani. Barbatul de 66 de ani a fost reținut de polițiști Un barbat din localitatea Paclișa a fost reținut de polițiști, dupa ce și-ar fi…

- In aceasta perioada de criza, cetațenii invoca diverse motive pentru a nu sta acasa, așa cum le recomanda autoritațiile. Acesta a fost și cazul unui barbat de 30 de ani din Blaj, reintors nu de mult timp acasa, dintr-un centru de carantina. „Ma duc la un prieten sa beau o bere!” a fost scuza acestuia…

- Paul Stefan Colta, student la Facultatea de Matematica si Informatica din Cluj-Napoca, a castigat un internship la compania Google, iar pentru a-i inspira si pe alti tineri sa aiba incredere in fortele proprii, si-a impartasit experienta pe YouTube.

- Declarații pe propria raspundere, vandute cu un leu in Vrancea. Mai mulți cetațeni dar și edili au sesizat Realitații de Vrancea sau publicului ca o astfel de practica are loc la magazinele satești din județ.Situația a fost semnalata de mai mulți cetațeni din comuna Pufești, dar adusa la cunoștința…

- Un barbat de 33 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce mergea pe un drum din județul Dambovița. Omul voia sa mearga din comuna sa, in București, la munca. Șoferul, un barbat de 36 de ani, susține ca nu a mai avut cum sa-l evite. Șofer: „Mi-a […] Source

- Oana Cosinschi, fiica managerului spitatului din Campulung Moldovenesc, relateaza ce s-a intamplat cu tatal sau, medic diagnosticat cu coronavirus, care a asteptat ore bune pentru a fi preluat de un echipaj dotat cu izoleta. Marturisirea ei este un adevarat semnal de alarma.

- MASURI… Persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, trebuie sa stea in casa pentru a se proteja. Vor avea insa voie sa iasa din casa intre orele 11.00 și 13.00, pentru cumparaturi sau asistența medicala. Excepție fac cei care sunt inca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta seara, textul ordonanței militare privind masurile de limitare a circulației persoanelor. Astfel, in intervalul orar 6,00-22,00, este posibila parasirea locuințelor și gospodariilor numai pentru motive foarte bine justificate cum ar fi…