Dâncu, despre situaţia de la Sectorul 1: Este ruşinos pentru România; nu este normal Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dancu, a declarat, joi, ca situatia de la Biroului electoral Sector 1 trebuie sa ajunga in justitie, adaugand ca este "rusinos pentru Romania" ceea se intampla si a spus ca "nu este normal" ca, dupa ce s-au inchis urnele, cineva sa umble prin sacii cu buletinele de vot.



"Pana la urma, cred ca in justitie se va ajunge cu aceasta problema. Este regretabil ca se intampla in Romania secolului 21. Este rusinos pentru Romania. Va spun sincer ca ma gandesc la ce cred cei din Europa despre noi cand vad asemenea lucruri, mi se pare ceva iesit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Citu: ”O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare. Investitorii straini se intreaba ce se intampla cu datoria daca un guvern pica. Vor urma evaluari ale agentiilor de rating” O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare, iar investitorii straini se intreaba ce se intampla cu…

- Reprezentantul Romaniei la OMS , Alexandru Rafila, a vorbit in cursul zilei de ieri despre situația Romaniei cu privire la infecția cu COVID-19 in Europa. Acesta contrazice Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor care plasa Romania pe locul doi in ceea ce privește numarul cazurilor noi de…

- O alta boala face ravagii in Romania, la umbra pandemiei de coronavirus. Mulți romani afla mult prea tarziu ca sunt bolnavi de cancer, deoarece in aceasta perioada le-a fost foarte greu sa ajunga la spital. Doar dupa ce aceștia scad mult in greutate incep sa mearga la medic, dar și atunci ajung foarte…

- ”Criza COVID-19 a fost un accelerator incredibil al tendințelor pe care le-am detectat deja. De exemplu, necesitatea unor servicii speciale, cu utilizarea eficienta a tehnologiei digitale- livrarile contactless si plata cu cardul la curier si au devenit posibile prin adaptarea dispozitivelor mobile…

- „Oficial sunt 36.000 de cazuri de Covid-19, dar in realitate numarul ar putea fi mult mai mare. Situatia din tara este complicata de decizia Curtii Constitutionale in baza careia autoritatile nu pot impune carantina sau izolarea”, noteaza sursa citata. Pentru Il Messaggero, Romania, principalul stat…

- Jurnalistii de la publicatia Il Messaggero scriu ca Romania risca sa devina Brazilia Europei din cauza numarului mare de contaminari cu coronavirus, noteaza news.ro.Ei fac referire la faptul ca sambata s-au anuntat 899 de cazuri de contaminare, subliniind ca aceasta cifra ingrijoreaza tarile…

- Insolvențele din sectorul de construcții din Europa vor crește intre 14% și 24% in acest an. In top se vor afla Spania, cu 24%, Franța și Olanda, cu 19% fiecare, Italia și Marea Britanie, cu...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta ca numarul de cazuri de COVID-19 din Romania sa creasca, in ciuda estimarilor initiale, dar a precizat ca oficialitațile sunt pregatite.„Identificarea celor infectati ne permite sa facem recomandarile pe care trebuie sa le respecte acesti pacienti.…