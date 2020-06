Stiri pe aceeasi tema

- Directorul sportiv al clubului Dinamo, Ionel Danciulescu, a fost oprit joia trecuta in trafic, iar polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au descoperit ca acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- Ionel Danciulescu (43 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, ar fi fost prins de polițiști baut la volan, iar oficialul „cainilor” s-ar fi ales cu dosar penal! Evenimentul ar fi avut loc joi seara, scriu jurnaliștii de la Gandul, cand Danciu-gol ar fi fost oprit de polițiști pe Bulevardul Magheru…

- Cunoscutul fost fotbalist de la Dinamo și FCSB, Ionel Danciulescu, actualmente director sportiv al ”cainilor roșii”, a fost oprit in trafic, iar polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au descoperit ca acesta se afla sub influența bauturilor...

- Primul weekend cu terase deschise in Capitala a adus și primele dosare penale pentru bucureștenii care s-au urcat aseara la volan, in ciuda faptului ca bausera inainte. Brigada Rutiera a oprit sute de șoferi in prima razie de amploare din sezonul cald.

- In dimineața zilei de 28 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași au oprit pentru control pe strada Actor Ștefan Banica, din municipiul Calarași, un autoturism condus de un tanar in varsta de 28 de ani, din aceeași localitate. In urma testarii cu aparatul etilotest acesta prezenta…

- Un șofer a fost prins sambata dimineața drogat la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Brigada Rutiera anunța ca accidentul a fost sesizat in jurul orei...

- Ziarul Unirea Peripețiile unui tanar din Saliștea: S-a urcat mort de beat la volan, s-a rasturnat cu autoturismul și s-a ales și cu o amenda usturatoare Potrivit IPJ ALba, la data de 26 aprilie 2020, in jurul orei 20.50, pe DN 7, pe raza comunei Saliștea, un tanar de 27 de ani, din comuna Saliștea,…

- Amenda dubla, dosar penal și permis de conducere suspendat pentru un barbat din Timiș, prins baut la volan. Polițiștii din Jimbolia l-au depistat duminica, 29 martie, in localitatea Grabaț. Șoferul a fost tras pe dreapta in jurul orei 22.10. Mirosea a alcool, iar polițiștii l-au pus sa sufle in aparatul…