Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianca Irina Fodor a incantat privirile telespectatorilor atat in prima, cat și in cea de-a doua ediție din „Dancing on Ice – Vis in doi” cu ținute de-a dreptul spectaculoase, care i-au scos in evidența atuurile fizice. Prezentatoarea TV și-a obișnuit publicul cu outfit-urile sale impecabile, insa…

- Cea de-a treia ediție din Dancing on Ice - Vis in doi a adus o mulțime de surprize in aceasta seara, iar apariția Irinei Fodor se numara printre ele. Prezentatoarea TV a acaparat privirile telespectatorilor cu o ținuta memorabila.

- Irina, soția lui Razvan Fodor, a avut o apariție neașteptata in cea de-a doua ediție „Dancing on Ice – Vis in doi”, de sambata seara. Vedeta a purtat o rochie ce i-a pus in valoare silueta perfecta. Prezentatoarea TV și-a obișnuit publicul cu aparițiile sale impecabile, insa de data acesta a reușit…

- Irina Fodor a incantat privirile telespectatorilor in cea de-a doua ediție din Dancing on Ice - Vis in doi cu o ținuta de-a dreptul spectaculoasa, care i-a scos in evidența atuurile fizice.

- Irina Fodor a facut senzație cu apariția sa spectaculoasa din cadrul primei ediții a show-ului Dancing on Ice - Vis in doi. Prezentatoarea TV a apelat la o ținuta care i-a scos in evidența atuurile fizice, insa un mic detaliu a atras atenția telespectatorilor.

- Stefan Banica Jr. si Irina Fodor vor prezenta show-ul Dancing on Ice – Vis in doi. Noua celebritati au acceptat provocarea Dancing on Ice – Vis in doi si vor patina cu partenerii lor profesionisti, incercand sa impresioneze atat juriul, cat si telespectatorii. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu,…

- Irina și Razvan Fodor s-au casatorit in 2010, au impreuna o fata și una dintre cele mai solide casnicii din showbiz. Cei doi nu ezita sa iși arate dragostea unul fața de celalalt chiar și in public, reușind sa starneasca admirația celor din jur. Anul trecut, cei doi au stat departe unul de altul aroape…

- Irina Fodor și soțul ei, Razvan au ales sa petreaca primele zile din Noul An departe de Romania, astfel ca cei doi s-au indreptat spre o destinație exclusivista și exotica. Aceștia nu au plecat singuri, ci cu fiica lor, Diana. Iata ce fotografii a postat prezentatoarea TV!