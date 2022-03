Stiri pe aceeasi tema

- Elwira Petre și Simona Punga și-au facut o intrare senzaționala in cea de-a treia ediție de la Dancing on Ice - Vis in doi. Cele doua jurate au impresionat și de data aceasta cu piesele vestimentare la care au apelat.

- Irina, soția lui Razvan Fodor, a avut o apariție neașteptata in cea de-a doua ediție „Dancing on Ice – Vis in doi”, de sambata seara. Vedeta a purtat o rochie ce i-a pus in valoare silueta perfecta. Prezentatoarea TV și-a obișnuit publicul cu aparițiile sale impecabile, insa de data acesta a reușit…

- A fost ediție compleza, plina de momente unice pe gheața, momente de dans și surprize neașteptate. Insa la final, echipele au fost jurizate și au obținut punctaje dupa meritele lor, Iata clasamentul actualizat.

- In perioada 13 – 19 februarie 2022 la Iași a avut loc cea de-a treia ediție a Classix Festival, un demers organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry. Peste 60 de artiști din 13 țari au fost prezenți in cadrul celor 8 concerte care au alcatuit programul festivalului, alaturi de 7 proiecții…

- S-au deschis inscrierile pentru cea de-a 3 – a editie a Pitesti Half Marathon! Pentru acest eveniment, organizatorii au limitat locurile dispobinile la 300!Va puteti inscrie cu taxa redusa pana pe 7 martie 2022.Folositi link-ul pentru inscriere: https://pitestitriathlon.ro/pitesti-triathlon/inscrieri/…

- Magazinele Zef, Alcor, Meca Events, Your Flor și Karoline Mode au caștigat cea de-a treia ediție a concursului ”Vitrine de Craciun”! Comisia de jurizare a concursului ”Vitrine de Craciun” – ediția a III-a a decis ca premiile I sa fie acordate magazinelor Zef (zona 4), Alcor (zona 1), Meca Events (zona…

- Diseara, de la 20:30, Chef Joseph Hadad, Chef Foa și Chef Radu Dumitrescu sunt pregatiți sa ofere o șansa pasionaților de gastronomie. Nu oricine poate ajunge in bucataria MasterChef, iar concurenții trebuie sa fie atenți la felul in care prepara ingredientele, sa treaca peste emoții, sa se incadreze…

- Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii romane (DOOM), a fost imbogațit cu mai multe cuvinte care au patruns in limba vorbita. „Afterschool”, „breaking news” și „all-inclusive” sunt printre noile cuvinte incluse in ediția a III-a a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al…