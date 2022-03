Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele patru echipe din competiția gheții, Sore și Grațiano, Carmen Grebenișan și Lilian, Nicolai Tand și Daniela și Cosmin Natanticu și Maria au facut spectacol seara trecuta in cea de-a doua ediție Dancing on Ice – Vis in doi.

- Dancing on Ice- Vis in doi continua sambata, de la 20.00, cand Sore, Carmen Grebenișan, Nicolai Tand și Cosmin Natanticu vor intra pe gheața alaturi de partenerii lor in cea de-a doua ediție a show-ului primaverii de la Antena 1. La finalul serii, una dintre cele noua echipe participante va fi nevoita…

- Survivor 2022. Ramona Craciunescu a parasit competitia in urma voturilor publicului, marti seara.Razboinica a fost luata prin surprindere de decizia publicului si a izbucnit in lacrimi. View this post on Instagram A post shared by Survivor Romania survivorromania.oficial ldquo;Parca e un vis urat. Imi…

- Robert Nița iși dorea sa petreaca mai mult timp in Republica Dominicana, insa acesta a intampinat cateva probleme medicale. El recunoaște ca s-ar intoarce la Survivor Romania 2022 daca ar avea garanția ca ar putea sa duca provocarea la capat din punct de vedere sportiv. Ce spune Robert Nița despre provocarile…

- Ediția din 8 februarie de la „Survivor Romania” 2022 a avenit cu o eliminare neașteptata in echipa Razboinicilor. Trei concurenți au fost propuși spre eliminare, insa numai unul a parasit competiția din Republica Dominicana. Este vorba despre Ana Dobrovie. Ana Dovrovie, Relu Panescu și Ramona Craciunescu…

- Alexander Zverev (3 ATP) a parasit Australian Open înca din optimi, fiind învins de canadianul Denis Shapovalov (14 ATP) în minimul de seturi. Germanul a pierdut cu scorul de 3-6, 6-7 5), 3-6, în doua ore și 24 de minute de joc. Calificarea în sferturile…

- Raluca Olaru și partenera ei Anna-Lena Friedsam s-au calificat miercuri dimineața in turul secund al probei de dublu feminin de la Australian Open. In schimb, Irina Begu, alaturi de Nina Stojanovic, au fost eliminate din competiție.