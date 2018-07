Prim-ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai Cabinetului au stabilit, marti, in sedinta operativa convocata la Guvern, masurile necesare pentru sprijinirea oamenilor si comunitatilor afectate de inundatii. Potrivit unui comunicat al Guvernului, o parte dintre masurile de interventie rapida urmeaza sa fie adoptate in prima sedinta a Executivului. Astfel, sunt avute in vedere masuri imediate de interventie pentru sprijinirea oamenilor si localitatilor afectate de inundatii, dar si masuri preventive. Executivul vizeaza asigurarea produselor de stricta necesitate - apa, alimente, locuinte…