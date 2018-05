Vizita in Romania a Papei Francisc nu este facuta pentru premier sau pentru presedinte, ci pentru romani, a declarat, luni, prim-ministrul Viorica Dancila. "Sunt un om responsabil. Am spus ca Sanctitatea Sa Papa Francisc a spus ca o sa vina anul viitor in Romania. Am fost foarte clara in ceea ce am spus. In primul rand, vreau sa lamuresc un lucru: vizita Sanctitatii Sale nu este facuta nici pentru prim-ministru, nici pentru presedintele Romaniei, este facuta pentru Romania si pentru romani. Si eu vreau sa se bucure de aceasta vizita Romania si romanii, acest lucru cred ca trebuie avut in vedere",…