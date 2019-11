Stiri pe aceeasi tema

- Deși a fost parlamentar european și acum este inca premier, Viorica Dancila nu vorbește limba engleza. A explicat de ce, vineri, la Timișoara, fiind chestionata de un reprezentant al presei.

- Dan Barna vine de la Arad, via Salonta (ora 10:30), pentru a se intalni cu alegatorii interesați sa il cunoasca fața in fața. La pranz, dupa ora 12, Barna se va face vazut prin Centrul Oradiei, pe traseul Piața Unirii – str. Republicii – magazinul Crișul și retur, pana la sediul USR, din str. Vasile…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, si-a prezentat sambata, la Romexpo, cele 10 principii pe care le va urma daca va ajunge Presedintele Romaniei.„Președinția Romaniei a fost prea mult timp un turn de fildeș in care aleșii s-au ascuns de popor. A fost un buncar al intereselor…