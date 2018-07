Dăncilă: Un miliard de euro pentru programul multianual de investiţii în domeniul culturii Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca membrii Guvernului urmeaza sa discute in sedinta de joi despre un program multianual de investitii in domeniul culturii, in baza caruia un miliard de euro vor fi alocati pentru punerea in valoare a unor monumente istorice, biblioteci, muzee, centre culturale, institutii de spectacole sau concerte. "Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul culturii. Este un domeniu care are nevoie urgenta de finantare multianuala pentru achizitia de imobile monumente istorice si bunuri culturale, construirea de bunuri culturale sau realizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul culturii. Este un domeniu care are nevoie urgenta de finantare multianuala pentru achizitia de imobile monumente istorice si bunuri culturale, construirea de obiective culturale sau realizarea de lucrari de interventie,…

- Guvernul va aloca 1 miliard de euro pentru programul de investitii in domeniul culturii, bani care vor fi folositi pentru reabilitarea si modernizarea monumentelor istorice sau construirea unor obiective culturale.„Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul…

- Iar sindicaliștii mai pot aștepta... Premierul Viorica Dancila si-a amanat tot programul oficial pentru ziua de vineri. Pentru prima data in mandatul sau, Dancila trebuia sa participe la sedinta comitetului tripartit, o intalnire cu sindicalistii. Doar ca, ulterior, aceasta intalnire a disparut din…

- Legea achizitiilor publice va fi modificata, in sedinta de guvern de joi, in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, in sensul reducerii acestora, a anuntat, luni, la Bacau, premierul Viorica Dancila. "Schimbul de bune practici il putem…

- In sedinta de joi a Guvernului, premierul Viorica Dancila a anuntat o decizie fara precedent impotriva influentei unor diplomati straini in ministere. Potrivit unor surse oficiale, Viorica Dancila le-a trasat ministrilor indicatii clare cu privire la intrevederile cu ambasadorii straini.Dupa…

- Fondul Suvern da Investiții va fi urmat de o alta mega-instituție! Este unul dintre planurile Guvernului pentru trimestrul al doilea. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila. Ea a anunțat inființarea Casaei de Comert a Romaniei.Dancila a menționat, la Romania TV, intr-un interviu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca deja s-a ajuns la discutii „tehnice“ in cadrul Comisiei pentru trecerea la moneda euro. „Am avut o intalnire a Comisiei penntru trecerea la moneda euro. S-a trecut la discutii tehnice. reiuniuea a fost condusa de presedintele Academiei…

- Comisia Nationala de fundamentare a Planului National de aderare la zona euro, prezidata de prim-ministrul Viorica Dancila, s-a reunit luni la Palatul Victoria, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Potrivit sursei citate, la reuniune au participat presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel…