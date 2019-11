Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Viorica Dancila a spus, sâmbata, în județul Arad, ca PSD nu va fi prezent în sala luni când se va vota Guvernul. Ea a admis ca în partid sunt „tradatori”, pe care i-a îndemnat ca „a doua zi sa mearga în partidul-foarfece…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat sambata, in judetul Arad, ca "tradatorii" din PSD care vor participa, luni, la votul din Parlament pentru Guvernul Orban, "a doua zi sa mearga in partidul...

- Viorica Dancila a spus, sambata, in județul Arad, ca PSD nu va fi prezent in sala luni cand se va vota Guvernul. Ea a admis ca in partid sunt „tradatori”, pe care i-a indemnat ca „a doua zi sa mearga in partidul-foarfece și sa nu mai fie alaturi de PSD”.Prezenta la Pancota, in județul Arad,…

- Viorica Dancila a afirmat, luni, dupa ce Paul Stanescu a susținut ca Guvernul Orban trebuie investit, ca declarația nu reprezinta poziția PSD. Premierul demis a precizat ca daca Stanescu va participa la votul de investire din Parlament, acesta va fi exclus din partid, potrivit Mediafax . „Daca Paul…

- "S-a preluat prima parte a interviului dat de domnul Paul Stanescu. In ultima parte, Paul Stanescu a spus ca va respecta decizia luata la nivel de partid. Si cred ca acest lucru este foarte important, pentru ca decizia noastra e sa nu participam la vot. Cei care au reusit sa stranga o majoritate…

- Update: PSD a luat decizia de a nu se prezenta in Parlament la votul de investitura a noului guvern, a declarat, marti, presedintele PSD, Viorica Dancila. "Am luat decizia de a nu ne prezenta la votul de investitura a noului guvern. (...) In eventualitatea unui consens si a trecerii guvernului, PSD…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge categoric propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dancila in Parlament pentru votul de validare. “Criza in care…