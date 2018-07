Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost bruscat și huiduit, miercuri, de catre protestarii care se aflau in fața Palatului Parlamentului, acesta avand nevoie de protecția jandarmilor prezenți la manifestare, pentru a traversa in siguranța parcul Izvor, scrie Mediafax.Citește și: Viorica Dancila…

- Parlamentul s-a reunit la aceasta ora pentru ca premierul Viorica Dancila sa prezinte stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019.Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Liviu Dragnea a dat explicatii in Parlament, dupa vizita facuta in Israel, de la finalul lunii aprilie. Presedintele Camerei Deputatilor a confirmat faptul ca a discutat atat cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cat si cu presedintele Reuven Rivlin, despre mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca il ingrijoreaza „secretomania” vizitei premierului Viorica Dancila in Israel si a subliniat ca prim-ministrul nu vorbeste in aceasta deplasare pentru Romania, ci pentru Guvern. „Aceasta vizita pe care o face premierul si se pare si presedintele Camerei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca il ingrijoreaza "secretomania" vizitei premierului Viorica Dancila in Israel si a subliniat ca prim-ministrul nu vorbeste pentru Romania. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel,…

- Proiectul Codului Administrativ menține modificarea statutului prefectului și subprefectului care vor deveni funcții de demnitate publica. Discuțiile din Parlament pentru realizarea Codului Administrativ vor incepe, efectiv, de saptamana viitoare. Ieri a fost stabilit programul de…