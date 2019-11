Dăncilă: Sunt singurul contracandidat al lui Iohannis "Sunt singurul contracandidat al lui Klaus Werner Iohannis. Ceilalti au fost cei care au executat la motiune si cei care vor executa ordinele lui Iohannis luni, la instalarea Guvernului. Pai daca esti soldat disciplinat nu poti fi contracandidat. Trebuie sa te hotarasti ceea ce vrei. Eu nu am sa execut ordinele lui Iohannis. Eu am sa lupt pentru fiecare roman din aceasta tara. Pentru mine, romanii sunt cei care trebuie sa decida si noi trebuie sa ne subordonam decat romanilor si Romaniei", a declarat Viorica Dancila sambata, in cadrul unui eveniment electoral. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, candidata PSD la alegerile prezidentiale, reactioneaza la sondajul IMAS publicat de Europa FM, potrivit caruia s-ar afla abia pe locul 3 in intentiile de vot, dupa Klaus Iohannis si Mircea Diaconu. Dancila se declara increzatoare ca va intra in turul 2."Cred ca voi intra in…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, spune ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis, este contracandidatul sau in alegerile prezidentiale, acelasi lucru fiind valabil si invers, precizand ca nu vrea ca acest lucru sa fie interpretat ca o aroganta. Dancila sustine ca celelalte…

- Premierul demis Viorica Dancila, candidat al PSD la alegerile prezidentiale, a declarat miercuri, la Suceava, ca este singurul candidat care conteaza in lupta electorala pentru presedintele Klaus Iohannis, la...

- Premierul demis Viorica Dancila, candidat al PSD la alegerile prezidentiale, a declarat miercuri, la Suceava, ca este singurul candidat care conteaza in lupta electorala pentru presedintele Klaus Iohannis, la...

- Presedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, spune ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis, este contracandidatul sau in alegerile prezidentiale, acelasi lucru fiind valabil si invers, precizand ca nu vrea ca acest lucru sa fie interpretat ca o aroganta. Dancila sustine ca celelalte…

- Motiunea de cenzura, votata astazi. Ce sanse are Opozitia sa dea jos guvernul Dancila Este o zi decisiva pentru Guvern. Astazi va fi supusa votului moțiunea de cenzura, a patra impotriva cabinetului Viorica Dancila. Atat liderii Opozitiei, cat si cei ai PSD, sunt siguri de victorie. Pentru demiterea…

- Premierul Marii Britanii, Boris Jonhson, a cerut suspendarea Parlamentului in incercarea de a bloca intervenția forului legislativ in procedurile legate de Brexit, fie prin blocarea unei ieșiri din UE fara un acord, fie blocarea cu totul a ieșirii. Deși un procedeu neobișnuit, primul-ministru are acoperirea…

- Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, citate de Mediafax. Astfel, urmeaza ca la intrunirea forului…