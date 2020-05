Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda problemelor si piedicilor, Uniunea Europeana este un succes politic major si un reper personal pentru locuitorii Europei, afirma fostul premier Viorica Dancila, intr-un mesaj postat sambata pe Facebook, anunța AGERPRES."9 mai, Ziua Europei, este sarbatoarea unui succes istoric la…

- Presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Europei, in care afirma ca PSD isi doreste o Romanie puternica in Uniunea Europeana. "Partidul Social Democrat a sustinut mereu parcursul european al Romaniei. In timpul guvernarilor noastre,…

- Asociația Obșteasca „Alternative Sociale” in parteneriat cu Direcția Asistența Sociala a Consiliului Raional Ungheni, a inițiat un concurs online „Noi suntem copiii Europei”. Acesta a fost lansat cu scopu de a marca Ziua Europei, care se sarbatorește la 9 mai. Ziua Europei, in acest ani, va fi sarbatorita,…

- Președintele PDM, Pavel Filip, a anunțat pe contul sau de Facebook ca Republica Moldova este cu un pas mai aproape de tranșa a II-a din asistența UE. Asta dupa ce a fost votat raportul Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica la proiectul de lege privind procedura de constatare a…

- Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, a declarat luni ca masurile de izolare adoptate pentru a opri pandemia de coronavirus aduc economiile europene intr-o situatie comparabila cu cea a unui razboi dar a dat asigurari ca ministrii de Finante din Uniunea Europeana vor da un raspuns coordonat, informeaza…

- Presedintele saluta votul deputatilor socialisti si democrati pentru proiectul de lege referitor la Banca Nationala, care, potrivit sefului statului, va reduce povara miliardului furat de pe umerii cetațenilor. Mesajul a fost transmis de Igor Dodon printr-o postare pe Facebook.

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European si de Consiliu pentru a deveni lege europeana, ar angaja…

