Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are o mare problema, in momentul de fata, cu plata salariilor si pensiilor pentru ca majorarile lor nu au fost incluse in bugetul pe acest an, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si presedinte al Consiliului Fiscal. El a precizat ca…

- In lunile martie și aprilie, cel puțin, s-au inregistrat deficiențe majore in plata salariilor profesorilor din preuniversitar, banii alocați nefiind suficienți, minusurile fiind acoperite punctual, susține deputatul PNL Marilen Pirtea.

- Schimbari la plata pensiilor: Vezi cum isi vor putea lua pensionarii banii de acum inainte! Toata lumea e…. Primul ministru a declarat ca in guvern se stie situatia intarzierii la plata pensiilor: incasarea lor se face in perioada 9 – 28 ale fiecarei luni, fara ca pensionarul sa stie data exacta in…

- "O alta problema in discutia din saptamana aceasta a fost cea referitoare la plata pensiilor. Am avut judete in care s-au inregistrat intarzieri la plata pensiilor. Noi stim ca pensionarii isi planifica pensia de la o luna la alta si nu putem accepta sa avem intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor.…

- „O alta problema in discuția din saptamana aceasta a fost cea referitoare la plata pensiilor. Am avut județe in care s-au inregistrat intarzieri la plata pensiilor. Noi știm ca pensionarii iși planifica pensia de la o luna la alta și nu putem accepta sa avem intarzieri in ceea ce privește plata pensiilor.…

- In loc sa asigure plata la timp a pensiilor romanilor, schimbarea calendarului de achitare anuntata de Liviu Dragnea risca, de fapt, sa-i lase pe varstnici si pe unii dintre bolnavii cronici sa-si astepte banii, fara sa stie sigur cand si-i vor putea primi. Dupa ce cateva sute de pensionari…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, la finalul negocierilor de aproape douasprezece ore de la Guvern, ca au decis sa renunte la organizarea grevei generale care era programata in 11 mai, dupa ce s-a semnat un acord cu Executivul. Anuntul a fost facut de catre liderul sanitas, Leonard…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, dupa ședința BPN, ca nu este de acord ca Poșta Romana sa se privatizeze. `Decizie cu care nu a fost de acord niciun Guvern de pana acum și nu suntem de acord ...