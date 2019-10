Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul demis Viorica Dancila, si-a manifestat, luni, surprinderea fata de propunerea pentru functia de ministru al Apararii in Guvernul Orban a fostului sef al Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca. "Pentru mine este o surpriza, pentru ca o persoana…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- "S-a preluat prima parte a interviului dat de domnul Paul Stanescu. In ultima parte, Paul Stanescu a spus ca va respecta decizia luata la nivel de partid. Si cred ca acest lucru este foarte important, pentru ca decizia noastra e sa nu participam la vot. Cei care au reusit sa stranga o majoritate…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a spus, referindu-se la echipa guvernametala propusa de Ludovic Orban, ca ”se putea un pic mai bine”. Fostul premier este nemulțumit de numarul redus de femei desemnate ministru, de lipsa de experiența a unor membri ai cabinetului și de faptul ca ministru al Apararii…

- Viorica Dancila a precizat ca Romania este favorita pentru ca gigantul Volkswagen sa vina in țara noastra. Totuși, exista piedici de la Bruxelles, unde grupul politic PPE, din care face parte și PNL, susținie Bulgaria. „Avem cele mai avantajoase condiții pentru o investiție in Romania, dar,…

- Premierul demis, Viorica Dancila, il ataca pe seful statului ca nu urgenteaza formarea unui nou Guvern si ca acesta ar urma sa plece intr-o deplasare externa, cu toate ca Romania nu are o noua echipa validata pentru Palatul Victoria.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu i-a dat replica, joi, premierului Viorica Dancila, care il atacase in discursul din plenul Parlamentului. "Draga Viorica, nu aveam nici cea mai mica intenție sa iau cuvantul, am fost parteneri doi ani și jumatate. Daca m-aș fi apucat eu sa dau din casa, fii convinsa…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…