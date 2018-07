Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, insotita de ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-au deplasat azi in mai multe zone afectate de inundatii.

- Inundatii in Buzau. Ploiele torentiale din ultimele zile au facut prapad in judet. Apa s-a scurs de pe versanti, a umflat paraiele si raurile iar acestea s-au revarsat in zeci de gospodarii, drumuri si suprafete agricole. Potrivit unor surse, 40 de militari au fost trimisi in localitatea Chiliile (Buzau)…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile luate de Executiv si-au atins scopul - mai multi bani in buzunarele cetatenilor, iar ”mesajele alarmiste transmise de diversi critici nu au niciun fundament, nicio baza”.

- "In cadrul sedintei de astazi vom adopta normele metodologice in ceea ce priveste achizitiile publice. Facem un pas important in simplificarea legislatiei privind achizitiile publice. Cred ca putem debloca proiecte foarte importante pentru dezvoltarea Romaniei", a declarat Dancila la inceputul sedintei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa anunte daca vrea sa vina la sedinta de guvern iar pe ordinea de zi, sa fie un subiect care necesita prezenta sefului statului.

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, ca se lucreaza in ritm alert la Programul Centenar si se incearca recuperarea timpului pierdut. "Ieri a avut loc o noua sedinta a Comitetului pentru Centenar si vreau sa subliniez faptul ca lucrurile merg intr-un ritm alert si ca se incearca sa se recupereze…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca a agreat impreuna cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, ca, imediat ce se va constitui viitorul Guvern de la Roma, sa se desfasoare o sedinta comuna, care ar putea contribui la diversificarea si consolidarea cooperarii…

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 353.500 lei pentru sprijinirea a 49 familii și persoane singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de inundații și alunecari de teren produse in cursul lunii martie 2018 in unele localitați din județele Buzau, Dambovița,…