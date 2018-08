Dăncilă, solicitare către ministrul Transporturilor după tragedia din Italia "Am cerut ministrului Transporturilor o evaluare completa a starii podurilor din Romania. Ne va oferi o imagine care sa ne permita sa intervenim la timp pentru reparatii. Cred ca avem nevoie de o abrodare preventiva, in care sa punem accent pe siguranta cetateanului. Am luat aceasta decizie dupa tragedia din Italia, in care zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si doi romani", a declarat prim-ministrul. Vezi și: Dancila, ședinta de Guvern: "Infrastructura de care au nevoie romanii" Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, in debutul sedintei saptamanale de Guvern, ca i-a cerut ministrului Transporturilor sa realizeze „o evaluare completa, amanuntita" a starii podurilor din Romania ca masura de preventie dupa tragedia din Italia.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ca a cerut ministrului Transporturilor o evaluare a starii tuturor podurilor din Romania, pentru a fi prevenite tragedii precum cea petrecuta recent in Italia. "Am cerut ministrului Transporturilor o evaluare completa…

- Aproximativ 3.000 de manifestanti au protestat, duminica seara, la Cluj-Napoca, dupa doua zile în care protestele au fost masive, La Cluj-Napoca s-a strigat ”Uniti salvam, toata România!”, ”PSD, ciuma rosie”, ”Noi nu vom fi…

- "Agajații din sectorul public vor avea o mica vacanța in a doua parte a lunii august", a anunțat sec premierul Dancila, la inceputul ședintei de Guvern de joi. 15 august cade miercuri, iar declarand 16 și 17 august zile nelucratoare, salariații din sectorul public vor avea o (alta) minivacanța de 5…

- In prezent, Romania are 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat, la o emisiune tv, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „In 6 luni am eliminat…

- 60 de localitati din 14 judete sunt afectate dupa ploile din ultimele ore, dar, pana la aceasta ora, nu sunt persoane sau localitati izolate si nici urgente medicale la care sa nu se fi putut ajunge, anunta Ministerul Afacerilor Interne, dupa comandamentul de vreme rea de la Guvern, scrie Mediafax.Citeste…

- Cei doi premieri vor participa sambata seara la inaugurarea rutei de transport aerian Tallinn - Constanta - Tallinn, prilej cu care vor sustine declaratii de presa comune la Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu".Duminica dimineata, Dancila si Ratas vor participa la inaugurarea…

- Tragedia a avut loc in localitatea Ome din Italia. Detaliile crimei sunt absolut șocante. Un barbat și-a injunghiat soția cu cinci lovituri de cuțit, dupa care i-a spart o sticla in cap. In timp ce femeia zacea agonizand, barbatul s-a hotarat sa iși puna capat zilelor. El s-a dus și a inghițit…