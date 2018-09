Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca ar trebui sa existe un moment in care toate protocoalele incheiate cu diferite institutii ale statului sa fie desecretizate. "Pentru a porni de la un moment T zero, trebuie sa avem desecretizarea protocoalelor. Daca nu, vom mai merge de acum multi ani inainte sa spunem 'am mai gasit un protocol intr-un loc, a mai existat un protocol de acum doi ani, de acum trei ani'. Cred ca trebuie sa terminam cu acest lucru si singura solutie este sa avem un moment T zero, in care toate protocoalele sa fie desecretizate", a declarat Viorica Dancila, care…