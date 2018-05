Premierul Viorica Dancila și ministrul Teodor Meleșcau au ajuns marți dimineața, aproape de ora 11.00, la Palatul Cotroceni pentru intalnirea care a fost convocata de Klaus Iohannis, in condițiile in care președintele este in conflict cu alianța de la guvernare pe tema mutarii ambasadei la Ierusalim, șeful statuli cerand și demisia premierului in cateva randuri.