Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, luni, incepand cu ora 11.00, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, primul bilant al Guvernului. Sedinta vine intr-un context tensionat: Liviu Dragnea ar vrea schimbarea unor ministri, in timp ce surse politice au declarat pentru G4Media.ro ca Viorica…

- Premierul Viorica Dancila prezinta luni, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD (CEX), primul bilant al Guvernului, a anuntat liderul partidului, Liviu Dragnea. Social-democratii se reunesc luni, la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv National, la Palatul Parlamentului. Intrebat, saptamana…

- Premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului la sedinta Comitetului Executiv National al PSD care va avea loc saptamana viitoare, a anuntat, marti, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca la Comitetul Executiv va avea loc o evaluare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei.Citește și: BNR, anunț ingrozitor pentru romanii cu credite in lei: Indicele Robor a atins cel mai mare nivel din decembrie 2017…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba “o declaratie in ceea ce priveste decizia” legata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Componența finala a viitorului Cabinet Dancila este pe cale de a fi decisa in forma sa finala. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea s-a stabilit ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri din…