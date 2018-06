Dăncilă sare în apărarea lui Liviu Dragnea și transmite un mesaj tranșant: Cei care cer demisia lui Dragnea încalcă grav Constituția Dancila precizeaza ca ​„intr-un stat democratic, incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justiție, iar atat timp cat exista decizii ale CCR pe care unii judecatori le accepta, alții nu, nu ne putem gandi decat ca aceasta hotarare de condamnare nu se va menține și dupa recursul din apel”. Premierul susține ca crede cu tarie in nevinovația președintelui PSD și il asigur de toata susținerea sa la conducerea partidului și a Camerei Deputaților. „Consider ca cei care cer demisia președintelui PSD inainte de pronunțarea unei decizii finale, incalca grav Constituția Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, considera ca cei care cer demisia liderului partidului, Liviu Dragnea, inainte de pronuntarea unei decizii finale 39; 39;incalca grav Constitutia Romaniei, Directivele Europene si standardele Comisiei de la Venetia, care garanteaza toate prezumtia…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, deputat PSD de Satu Mare, a transmis joi, pe facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea nu are de ce sa-si dea demisia, deoarece condamnarea nu este definitiva. "Ma alatur colegilor mei care si-au exprimat solidaritatea cu Liviu Dragnea si consider ca trebuie…

- ''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in…

- Guvernul Romaniei a emis un comunicat de presa, semnat de Viorica Dancila, dupa condamnarea la inchisoare a presedintelui PSD Liviu Dragnea, in care a criticat decizia instantei si a precizat ca presedintele Camerei Deputatilor a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista…

- Dancila, reacție la condamnarea lui Dragnea. Premierul susține ca sentința in cazul președintelui PSD se bazeaza pe o interpretare a legii. Viorica Dancila sugereaza ca instanța a decis condamnarea pentru instigare la abuz in serviciu, deși Curtea Constituționala a dezincriminat parțial aceasta infracțiune.…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, considera ca cei care cer demisia liderului partidului, Liviu Dragnea, inainte de pronuntarea unei decizii finale ''incalca grav Constitutia Romaniei, Directivele Europene si standardele Comisiei de la Venetia, care garanteaza toate prezumtia…

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a aflat vineri la Videle, județul Teleorman, cu ocazia zilelor orașului, care aniverseaza 50 de ani de la inființare. „Unde credeti ca am fost astazi? Tocmai in Videle, judetul Teleorman. Cu ocazia zilelor orasului, care aniverseaza 50 de ani de la infiintare.…