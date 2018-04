Stiri pe aceeasi tema

- Abia marti seara, Guvernul a anuntat agenda acestei vizite oficiale, la invitatia prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, presedintele statului Israel, Reuven Rivlin, si cu liderul Opozitiei din Knesset, Isaac…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Vizita vine in contextul scandalului din Romania pe tema mutarii ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.Agenda vizitei include…

- Presedintele Klaus Iohannis in rol de mediator Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va încerca o mediere între Guvern si Banca Nationala. El a spus ca îi va invita la Cotroceni, în zilele urmatoare, pe reprezentantii celor doua institutii, cu scopul de a…

- Guvernul va adopta, joi, o hotarare care prevede trecerea INS din ”subordinea Guvernului si in coordonarea secretarului general al Guvernului” in ”subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului”, masura aprobata prin OUG la inceputul anului 2017.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, se arata surprins de invitația premierului Viorica Dancila de a desemna un reprezentant al Partidului Național Liberal in grupul de lucru al Guvernului Romaniei pentru adoptarea monedei Euro, calificand demersul premierului ca fiind unul „pur propagandistic”. Orban afirma,…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- In cadrul convorbirii, prim-ministrul Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern si a multumit premierului Dancila pentru contributia adusa de poporul roman. De asemenea, el a felicitat-o pentru preluarea functiei de prim-ministru."Inaltul demnitar…

- Republica Moldova și Romania intensifica cooperarea in cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru Despre aceasta a fost discutat in cadrul Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, la lucrarile caruia au participat prim-ministrul Pavel Filip și premierul Romaniei, Viorica Dancila, transmite…