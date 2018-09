Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si Verificare.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, dupa intalnirea cu premierul Olandei, Mark Rutte, despre șansele ca Romania sa fie primita in spațiul Schengen. Președintele considera ca motivul care sta in calea Romaniei este de origine politica, produs de modificarile la legile justiției.”Comisia Europeana…

- Premierul Viorica Dancila spune ca intalnirea pe care a avut-o miercuri cu presedintele Klaus Iohannis face parte din mecanismul de cooperare institutionala intre Executiv si Administratia Prezidentiala. Dancila a amintit, la inceputul sedintei de Gvuern de joi, ca a discutat cu seful statului despre…

- Integrarea Romaniei in spatiul Schengen este un drept Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni, 18 iunie 2018, o întrevedere cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos în România, Stella Ronner-Grubacic, în contextul dezbaterilor privind viitorul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut asazi o intrevedere cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, Stella Ronner Gruba i , in contextul dezbaterilor privind viitorul Europei, dar si al recentului discurs sustinut de prim ministrul olandez Mark Rutte in plenul…