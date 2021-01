Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca o perioada lunga de timp fostul lider social-democrat Viorica Dancila s-a consultat cu „oameni din afara partidului”, aceasta fiind in opinia lui cea mai mare greseala a fostei sefe a Guvernului. „Cea mai mare greseala a Vioricai…

- Ludovic Orban a tras lozul caștigator la negocieri și a obținut ceea ce și-a dorit mai mult: șefia camerei deputaților, chiar și cu unele nemulțumiri din partid. El este in acest fel al doilea PNL-ist care ocupa aceasta funcție, dupa Revoluția din 1989. Funcția ii asigura liderului PNL parghiile…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a afirmat, vineri, ca „intr-un parteneriat adevarat” PNL nu poate avea și funcția de premier, și pe cea de președinte al Camerei Deputaților.

- Ludovic Orban a anuntat, intrebat daca liberalii au validat sa fie sustinut pentru preluarea sefiei Camerei Deputatilor in noul Legislativ, ca acest lucru a fost firesc si ca face parte din mandatul acordat de echipa de negociere a PNL cu celelalte partide in vederea formarii noului Guvern.

- „E in cadrul mandatului acordat de echipe de negociere, dar este fireasca. Nu a fost propunerea mea. Noi nu am avut majoritate parlamentara in perioada de guvernare. Acum avem posibilitatea sa avem, nu e majoritate foarte larga si va trebuie sa existe o conducere foarte serioasa pe orice proiect de…

- Dr. Alexandru Rafila a declarat, dupa ce Marcel Ciolacu, presedintele PSD l-a indicat drept posibil premier, ca propunerea sefului PSD a venit ca o surpriza. "Nu am avut nicio discuție. Și pentru mine a fost o surpriza E o chestiune foarte onoranta pentru mine și cred ca ar trebui sa fie pentru oricine.…

- Cantarețul Dan Bittman critica autoritațile pentru modul in care au acționat in contextul pandemiei de coronavirus. Artistul spune ca Guvernul nu a reușit sa faca nimic concret toata vara. “In Romania e foarte ușor sa discreditezi pe oricine. Nu sunt impotriva maștii și a niciunei masuri coerente. Virusul…

- "Eu am iesit cu familia sa mananc, cu nepotul meu, cu viitoarea nora posibil, cu fratele meu. Buzaul este in scenariul verde. Au venit si doi colegi ai mei de partid. A fost o greseala, recunosc. Cu totii am achitat amenzile. Cand a venit mancarea ne-am despartit si am stat la mese separate. A fost…