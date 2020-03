Dăncilă, reacţie vehementă în cazul Sorinei Pintea: Boala ei e cât se poate de serioasă, iar suferinţa ei nu e mimată "Pe langa lege, trebuie sa existe și omenie. Pentru ca noi, ca societate, suntem datori cu omenie unii fața de alții. Sorina Pintea mi-a fost colega in guvern și am apreciat-o ca profesionist și ca om. Și știu lovitura neașteptata pe care a primit-o anul trecut, printr-un diagnostic pe care l-a aflat in perioada in care era inca ministrul Sanatații. Boala ei e cat se poate de serioasa, iar suferința ei nu e mimata. Instanța va stabili daca Sorina Pintea e vinovata sau nu pentru acuzațiile care i se aduc. Dar dincolo de orice posibila vinovație, exista dreptul la demnitate și dreptul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

