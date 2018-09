Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a propus vineri, dupa ce a vizitat platforma nucleara Mioveni la Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN), organizarea unei intalniri interministeriale pentru solutionarea problemelor de finantare a Programului de cercetare national si a proiectului ALFRED.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu poate spune ca exista un razboi intre presedintele Klaus Iohannis si Guvern, precizand ca Executivul a fost nevoit sa adopte rectificarea bugetara "pentru ca nu puteau oamenii sa astepte sa mai treaca timpul".

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca Executivul va adopta rectificarea bugetara, deoarece si-a indeplinit obligatia de a cere CSAT un punct de vedere, ea afirmand ca si-ar fi dorit ca acest proiect sa fie rezultatul unui consens intre Presedintie si Guvern. Presedintele Klaus Iohannis a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, in cadrul sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta un act normativ, propus de Ministerul Sanatatii, prin care va fi majorat de la 900 la 990 de lei plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot...

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, miercuri, cu președintele Klaus Iohannis. Intrevederea vine dupa discuția premierului cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care le-a cerut autoritaților de la București ca instituțiile sa coopereze intre ele. Mai mult, președintele Iohannis…

- Suma a fost aprobata de Guvern pentru acordarea gratuita de fructe și legume, respectiv lapte și produse lactate in unitațile de invațamant și programe educative, in anul școlar viitor. Executivul a aprobat, in ședința din 12 iulie, o Hotarare prin care stabilește, pentru anul școlar 2018-2019, bugetul…

- Intalnire de ultima ora la Palatul Victoria! Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Culturii, George Ivașcu, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dar și vicepremierul Ana Birchall au fost chemați astazi de premierul Dancila la Guvern

- "Avand in vedere importanta dialogului intre Guvern si Parlament pe acesta tema, imi exprim, domnule presedinte, disponibilitatea de a prezenta in plenul Parlamentului Romaniei, in perioada imediat urmatoare, stadiul procesului de pregatire si temele de interes care vor sta la baza Programului de…