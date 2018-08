Stiri pe aceeasi tema

- Executivul se va incadra in limita de deficit bugetar de 3% din PIB, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de guvern. "Am vazut cum, imediat dupa publicarea executiei bugetare pe prima jumatate a anului, multi s-au grabit sa faca scenarii ingrijoratoare cu privire la deficitul…

- Rectificarea bugetara a fost amanata pentru data de 14 august, anunța Realitatea Tv, citand surse guvernamentale. Azi sau maine proiectul va fi supus dezbaterii, iar potrivit sursei citate rectificarea bugetara va fi una pozitiva.Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila prezinta bilantul primelor sase luni de guvernare. Premierul Romaniei a vorbit despre cele mai relevante masuri din programul de guvernare. Printre acestea, Dancila a vorbit și despre creșterea pensiilor. ”Punctul de pensie s-a majorat…

- Deficitul bugetar va crește semnificativ! Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la creșterea economiei Romaniei in 2018 la 4,5%, iar pentru 2019 se așteapta la un avans de 3,9%. Totodata, deficitul bugetar ar putea inregistra o creștere de 0,5%, fața de 2017. PIB-ul Romaniei a crescut…

- Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonata de urgenta prin care a fost prelungit, pana pe 31 iulie, termenul de depunere a declaratiei unice de catre contribuabili, a anuntat... The post In atenția contribuabililor timișeni: Termenul limita de depunere a Declaratiei Unice s-a prelungit pana…

- S-a confirmat ceea ce prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat dupa vizita diplomatica efectuata in Israel. In urma discuțiilor purtate cu Netanyahu, cele doua parți au convenit ca Executivul condus de premierul Israelului va veni in Romania pentru o ședința comuna a Guvernelor din cele doua țari.

- Reprezentantii studentilor si elevilor sustin ca Guvernul doreste sa adopte programul de credite garantate de stat cu dobanda zero pentru investitii in dezvoltare personala, fara o consultare prealabila, solicitand o intalnire de urgenta pe aceasta tema cu Executivul. Anterior, premierul Viorica Dancila…

- “In mod sigur exista bani pentru pensii si salarii si as vrea sa nu cream ingrijorari. Sunt bani de salarii si pensii. Domnul presedinte poate sa spuna, e opinia dumnealui. (…) In 2016 nu avea acreditate autoritatile de management. Am pornit de la 0 absorbtie si avem 16% fata de media europeana de 18%.…