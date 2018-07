Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Romaniei, Bulgariei, Greciei si Serbiei vor participa, miercuri dupa-amiaza, la Salonic, la cea de-a patra editie a summitului cvadrilateral a celor patru tari din Europa de Sud-Est, informeaza cotidianul Ekathimerini.

- Acordul la care au ajuns vineri dimineata devreme liderii tarilor UE pe tema migratiei prevede ”platforme de debarcare” a migrantilor, ”centre controlate” si o consolidare a frontierelor externe, relateaza AFP, care prezinta principalele puncte ale documentului, scrie News.ro.”PLATFORME DE…

- Statele UE au aprobat joi, in unanimitate, un plan de a impune tarife vamale pe produse in valoare de 2,8 miliarde de euro peovenite din SUA, dupa ce Washingtonul a aplicat tarife pentru otelul si aluminiul provenit din UE, la inceputul lunii iunie, au declarat surse europene, citate de Reuters. Măsurile…

- Premierul Viorica Dancila a oferit, joi seara, un dineu cu ocazia vizitei prim-ministrului Croatiei, Andrej Plenkovic, Guvernul Romaniei anuntand ca principalul subiect al intrevederii il reprezinta consolidarea cooperarii la nivel politic și economic."Vizita oficialului croat are loc in contextul…

- Rusia dispune de un avantaj substantial in fata NATO in Europa de Est, considera autorii unui raport al Academiei Militare a SUA din West Point. Caile ferate existente in tarile baltice nu permit blocului militar sa expedieze trupe si tehnica militara atat de rapid cum o poate face Rusia, mentioneaza…

- Reuniune la nivel inalt Romania-Bulgaria-Grecia-Serbia La Palatul Victoria a avut loc, marti, o reuniune cvadrilaterala la nivel înalt România-Bulgaria-Grecia-Serbia. Au participat premierul Viorica Dancila, alaturi de cei ai Bulgariei si Greciei, Boiko Borisov si Alexis…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una dintre prioritatile trimestrului urmator. „Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una din prioritatile trimestrului urmator, iar…

- Doar 34 de companii din cele mai mari 1.000 din Romania sunt listate la bursa de la Bucuresti, ceea ce ii ofera pietei de capital o reprezentativitate directa de 3,4% in coloana vertebrala a economiei romanesti in contextul in care companiile din top aduna afaceri de aproape 600 de miliarde de lei…