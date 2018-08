Dăncilă prezintă la ora 19.00 detaliile rectificării bugetare Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca la ora 19.00 va prezenta detaliile rectificarii bugetare, care va fi pozitiva si care va fi facuta in a doua jumatate a lunii august, relateaza News.ro. ”Avem o rectificare bugetara pozitiva. Avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape 6 miliarde de lei. La ora 19.00 voi prezenta detaliile rectificarii bugetare. Ordonanta de recificare va fi adoptata in a doua jumatate a lunii august”, a spus Viorica Dancila. In cursul zilei de joi au existat la Guvern discutii pe tema rectificarii bugetare, cu… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

