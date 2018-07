Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, luni la Palatul Victoria, incepand cu ora 14.00, bilantul Executivului la sase luni de la preluarea guvernarii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica ca vor fi prezentate cele mai importante masuri adoptate de Cabinet.

- Premierul Viorica Dancila isi prezinta luni, la Palatul Victoria, bilantul la sase luni de guvernare. Mandatul celui de-al treilea premier al majoritatii PSD-ALDE in decurs de un an si jumatate a fost marcat de critici atat din partea opozitiei, cat si din partea romanilor, care au iesit in strada sa…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca organizatia il sustine pe Liviu Dragnea si continuarea Programului de guvernare. "Mesajul organizatiei judetene a PSD Giurgiu este unul de sustinere. In aceasta dupa-amiaza voi participa…

- Calin Popescu Tariceanu, președinte al Senatului și lider ALDE, s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila. La ședința care a durat doua ore a fost prezent și Liviu Dragnea, președintele PSD. Calin Popescu Tariceanu i-a transmis Vioricai Dancila ca are tot sprijinul sau și al partidului…

- Prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila. Oficialul croat si-a inceput vizita oficiala in Romania, joi seara, printr-un dineu de lucru oferit de premier, la care au participat totți membrii Guvernului…

- Premierul Viorica Dancila a declarant, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marți, de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- Viorica Dancila, mesaj pentru Iohannis! Premierul Romaniei nu vrea sa plece din fruntea Guvernului. Este un nou mesaj pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care i-a transmis ca “nu-si va da demisia sub nicio forma”. Mesajul a fost transmis in fata pensionarilor din PSD, in prezenta presedintelui…