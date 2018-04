Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila nu ar fi încântata daca președintele Klaus Iohannis va veni la o sedinta de Guvern. Aceasta spune ca ar trebui ca presedintele sa anunte si sa existe pe ordinea de zi a sedintei un punct care sa necesite prezenta acestuia.

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reusit sa discute cu presedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, dupa ce, initial, nu i-a raspuns presdintelui la telefon intrucat era la Simfonia Lalelelor. Intrebata de unde stia liderul PSD Liviu Dragnea despre Memorandumul…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia, punctand faptul ca raportul ministrului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Premierul Viorica Dancila susține ca dicuția cu președintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, s-a axat pe trei puncte, iar scandalul din justiție a fost unul dintre ele. Dancila susține ca i-a spus președintelui ca manifesta ingrijorari datorita scandalului rezultat ca urmare a inregistrarilor cu…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, pe proiectele importante pentru tara si pentru români, este necesara "o colaborare" între presedintele României, Guvern si Parlament.