Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca luni a fost semnat contractul pentru achizitionarea a cinci aeronave Boeing 737-MAX 8 care vor intra in flota Tarom si a spus ca s-au inceput procedurile prin care Directia Tehnica a Tarom sa devina partener oficial Boeing,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Romania TV ca incepand cu data de 1 iulie 2018 a crescut cu 10 la suta valoarea punctului de pensie, motiv pentru care se impune reglementarea astfel incat sa nu mai fie afectat accesul pensionarilor la medicamentele compensate cu 90 la...

- "Am elaborat un act normativ pe care il vom pormova astazi in sedinta de guvern, iar pensionarii cu venituri de pensii si indemnizatii sociale de pana la 990 de lei pe luna inclusiv indiferent daca realiz sau nu astfel de venituri sa beneficieze de medicamente compensate cu 90 la suta din lista…

- Lovitura grea pentru pensionari: e vorba despre medicamentele compensate! Foarte multi batrani vor fi afectati Punctul de pensie s-a marit cu 10% la inceputul lunii iulie, de la 1.000 la 1.1000 lei. Poate parea o masura buna la prima vedere, insa este o sabie cu doua taisuri, care are si un efect negativ.…

- Recent, autoritațile au publicat proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Și asta in condițiile in care incepand cu acest an au fost anunțate modificari legislative care vor marca, spun autoritațile dar și experții, o adevarata…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca Executivul decide ca plata pensiilor sa se faca pana pe 15 ale lunii incepand cu iulie, ea afirmand ca guvernul nu mai accepta intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor, in conditiile in care pensionarii isi planifica pensia de la o luna la alta.…

- Conducerea PSD, reunita in cadrul Biroului Permanent Național, a decis sa schimbe data la care se face plata pensiilor. Așadar, daca pana in prezent pensiile sunt virate in perioada 9-28 a fiecarei luni, s-a decis ca acestea sa fie livrate pana la data de 15 a fiecarei luni, a anuntat liderul PSD Liviu...

- Recent, Consiliul UE a aprobat in mod formal reforma sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru perioada de dupa 2020. Astfel, potrivit unui document al CE, „directiva ETS revizuita reprezinta un pas important pentru UE in direcția realizarii obiectivului de reducere a emisiilor…