Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a anunțat ca parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investire al Guvernului Orban. Liderul PSD a susținut ca toți cei care vor vota noul Guvern trebuie sa iși asume și programul de guvernare al PNL, un program „bazat pe reduceri”.„Toți cei care vor vota…

- Viorica Dancila a declarat marti, la Botosani, ca in PSD exista "foarte multi colegi, colege care pot sa ocupe aceasta functie", fara insa a dori sa dea nume despre potentiali candidati la functia de prim-ministru, informeaza agerpres.ro. "Viitorul premier va fi cel care va avea majoritatea…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu respecta Constitutia si "merita" sa fie suspendat din functie, dar acest lucru nu mai este posibil in acest moment. "Nu se mai...

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu respecta Constitutia si "merita" sa fie suspendat din functie, dar acest lucru nu mai este posibil in acest moment. "Nu se mai poate in aceste momente. Eu, cat am fost presedintele partidului, nu am mai putut sa-l suspend,…

- Fosta șefa a Guvernului a declarat ca impreuna cu liderii PSD, printre care Paul Stanescu și Marcel Ciolacu, vrea sa maximizeze șansele de la scrutinul de luna viitoare. Vrem sa maximizam rezultatul alegerilor, sunt organizații care au obținut un scor foarte bun de-a lungul timpului, și trebuie sa…

- ”Nu am avut o guvernare perfecta, dar am avut o guvernare eficienta” a spus Viorica Dancila, la interviurile Mediafax. ”Am luat o serie de masuri care au ajutat comunitațile locale. In scenariul ca moțiunea va trece eu cred ca lupta va fi și mai mare din partea PSD-iștilor, a primarilor noștri…

- „PSD Timiș a depus peste 30.000 de semnaturi in dosarul național pentru depunerea candidaturii Vioricai Dancila. Cred ca aceasta susținere, pe langa faptul ca am atins targetul, ne responsabilizeaza sa ducem la bun sfarșit proiectele pe care le avem in derulare pentru dezvoltarea comunitații…