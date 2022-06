Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele partidului NOI, Viorica Dancila, a declarat, joi seara, la Realitatea Plus, ca nu s-ar teme de o confruntare la prezidentiale cu fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul premier a mai spus ca este doar un scenariu si ca trebuie vazut daca Laura Codruta Kovesi candideaza. Procurorul…

- Procurorul-sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a declarat pentru Euronews ca statele europene nu reusesc sa colecteze TVA in valoare aproximativ 130 de miliarde de euro in fiecare an, dintre care intre 30 si 60 de miliarde de euro sunt pierdute din cauza evaziunii fiscale sau ”pur…

- Viorica Dancila, fost prim-ministru si lider al PSD, a fost aleasa marti președintele Partidului „Natiune Oameni Impreuna – NOI „, cu 247 de voturi „pentru” din cele 251 valabil exprimate la primul congres al acestei formatiuni politice. In discursul rostit in cadrul congresului, Viorica Dancila a afirmat…

- Fostul premier Viorica Dancila, aleasa marti in functia de presedinte al Partidului "Natiune Oameni Impreuna", a declarat ca nu este momentul ca membri ai PSD sa se alature acestei formatiuni, motivand ca 'modul in care social-democratii conduc Romania in acest moment' nu este 'benefic' pentru tara.…

- Viorica Dancila a anuntat ca revine in politica, dupa ce s-a inscris intr-un nou partid. Fostul premier social-democrat a precizat ca a plecat din PSD „dupa 26 de ani” pentru ca nu mai rezona cu deciziile actualei conduceri și s-a inscris in Partidul „Natiune Oameni Impreuna” (NOI). Formatiunea este…

- Politic Viorica Dancila a plecat din PSD și s-a inscris intr-un partid nou / “Nu eu i-am tradat, ei ne-au tradat pe noi” martie 29, 2022 12:23 Viorica Dancila, fostul premier al Romaniei a anunțat marți ca a decis sa revina in politica, insa nu in calitate de social-democrat, ci alaturandu-se unui…