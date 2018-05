Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat si ca in continuare pe acest subiect exista o analiza, precizand ca propunerea avansata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit careia Pilonul II ar urma sa fie optional, nu i-a fost prezentata.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca Pilonul II de pensii nu va fi nationalizat, insa Guvernul il va face optional. "Noi ne-am hotarat ce vrem sa facem. Si este ceea ce am comunicat de anul trecut, si anume sa fie optional acest Pilon II. Fara doar si poate este batuta in cuie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Pilonul II de pensii va deveni optional."Noi ne-am hotarât ce vrem sa facem. Si este ceea ce am comunicat de anul trecut, si anume sa fie optional acest Pilon II. Fara doar si poate este batuta în cuie varianta aceasta.…

- Ministrul Muncii confirma ca Pilonul II de pensii va fi opțional. Lia Olguța Vasilescu a facut acest anunț marți seara, la un post de televiziune, unde a spus ca a aflat „cu stupefacție” ca și ea cotizeaza la Pilonul II. Lia Olguța Vasilescu a anunțat marți seara, la Romania TV, ca Pilonul II de pensii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a susține ca Pilonul II de pensii va deveni opțional. ”Noi ne-am hatorât ce vrem sa facem. Și este ceea ce am comunicat de anul trecut, și anume sa fie opțional acest Pilon II. Fara doar și poate este batuta…

- Guvernul nu va naționaliza Pilonul II de pensii, așa cum erau anumite zvonuri, ci il va face opțional! Anunțul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, marți seara, la Romania TV.Vasilescu a spus ca in aceasta vara vor fi prezentate toate avantajele și dezavantajele mutarii…

- Prima reacție a premierului Viorica Dancila, in scandalul desființarii Pilonului II de pensii. Prim ministrul a precizat ca nici nu s-a discutat in Guvern despre desființarea acestuia și nici nu se va desființa. Pe de alta parte, și premierul Viorica Dancila a spus ca, in momentul de fața, se fac analize…

- Contribuția la pilonul II de pensii a scazut. La finalul anului trecut, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dadea asigurari ca nu se vor reduce contribuțiile la Pilonul II, deși scade procentul virat de stat de la 5,1% la 3,75%. „Contribuțiile la Pilonul II nu se reduc. Anul acesta (2017- n.r.)…