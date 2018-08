Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la controversele privind ordinul de intervenție dat jandarmilor la protestul din 10 august, ca este necesar ca acuzațiile sa se bazeze pe probe concrete.

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la controversele despre ordinul de intervenție dat jandarmilor la protestul din 10 august, ca este necesar ca acuzațiile sa se bazeze pe probe concrete. Referitor la inregistrarea in care un cetațean ii cere prefectului Capitalei sa spuna ca ministrul…

- “Declaratiile halucinante ale liderilor PSD din ultimele zile arata disperarea lor in incercarea de musamalizare a responsabililor care la ordinele lor au intervenit in forta impotriva manifestantilor pasnici de la mitingul din 10 august. Astazi, a venit si randul Vioricai Dancila sa faca aceeasi…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Modul in care a acționat Jandarmeria Romana in timpul mitingului de vineri seara, in Piața Victoriei, va fi discutat in Parlament. Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni, marți, in ședința de urgența in care se va discuta solicitarea PNL de a-i audia pe ministrul de Interne, Carmen…

- Viorica Dancila a ajuns luni, putin dupa ora 11, la Palatul Victoria si nu a facut declaratii. Dupa pranz, la Palatul Victoria a ajuns si ministrul de Interne, Carmen Dan. De asemenea, au fost convocati vicepremierul Paul Stanescu, cel care i-a tinut locul premierului Dancila cat aceasta a fost in…

- Prim ministrul Viorica Dancila condamna ferm actiunile violente produse in Bucuresti, vineri seara, desfasurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestatii civice, se arata antr un comunicat remis de Guvern.Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violentele au fost provocate…