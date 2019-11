Dăncilă: Nu sunt adepta închiderii spitalelor, sub nicio formă! - video Viorica Dancila a precizat ca nu vrea inchiderea spitalelor. „Nu sunt adepta inchiderii spitalelor, sub nicio forma! Am avut o perioada in care au fost inchise spitale, scoli. S-a scris o fila neagra pentru medicina, pentru oameni. Eu sunt adepta modernizarii spitalelor, dotarii lor cu aparatura performanta si ramanerii medicilor in tara. Cred ca in aceasta directie am si actionat, pentru ca, dincolo de cuvinte, dincolo de ceea ce iti propui, conteaza faptele. Dupa cum ati putut observa, noi ne-am ocupat de salarizarea personalului medical, pentru ca trebuie sa recunoastem profesionalismul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

