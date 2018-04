Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in legatura cu cresterea indicelui ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, care a ajuns la 2,28%, ca pe aceasta tema va avea loc o intalnire, saptamana viitoare, intre…

- "Pot sa fie presiuni pe depreciere (a monedei nationale n.r.). In ce sens? In sensul ca pietele am vazut ca asteptau, mai ales economistii din banci, asteptau o majorare. Si cam asa se intampla. Cand sunt dezamagiti pot sa reactioneze. Dar va dau doua informatii esentiale. In primul rand cursul a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. 'Orice crestere, ca vorbim de inflatie, de ROBOR, cursul de schimb…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Intrebat daca inflatia de 4,3% este una ingrijoratoare, el…

- Cresterea puternica a preturilor baga autoritatile în sedinta. Premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor Eugen Teodorovici au anuntat ca vor avea o întâlnire de urgenta cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu.