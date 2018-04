Stiri pe aceeasi tema

- "Nu stiu pe ce se bazeaza aceste critici, in afirmatia mea nu am folosit notiuni peiorative, dar daca cineva s-a simtit ofensat, imi cer scuze fata de acestia, iar declaratia nu a fost o declaratie, ci o intrebare retorica si cat am spus, atat am vrut sa spun (...) In niciun caz intrebarea nu a fost…

- Vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este, in opinia presedintelui Klaus Iohannis, “plina de ciudatenii”. Seful statului a precizat ca este ingrijorat de secretomania cu care s-a organizat plecarea. ”Aceasta vizita pe care o face premierul…

- Klaus Iohannis a declarat, joi,ca vizita in Israel a premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor s-a facut in secret, mentionand ca Viorica Dancila nu a avut mandat pentru intalnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii". Klaus…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a avut astazi o discutie la telefon cu presedintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca seful statului va fi consultat si ca documentul este clasificat de catre MAE, transmite News.ro . Premierul a precizat…

- Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustine, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca are o relatie apropiata cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar ca nu-i cunoaste pe consultantii evrei ai lui Liviu…