- Trecerea a cinci deputati PSD in formatiunea lui Victor Ponta, Pro Romania, a dus la pierderea majoritatii parlamentare de catre PSD si ALDE in Camera Deputatilor. Migratia catre Pro Romania a dat o speranta Opozitiei, care anuntase depunerea unei motiuni de cenzura pentru a demite Executivul condus…

- Motiunea de cenzura anuntata de Opozitie are sanse minime de izbanda, cel putin matematic, in conditiile in care liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu si-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament. Trecerea a cinci deputati PSD in formatiunea lui Victor…

- Motiunea de cenzura anuntata de Opozitie are sanse minime de izbanda, cel putin matematic, in conditiile in care liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, si-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca marti, la sedinta Biroului Executiv al partidului, subiectul principal va fi pregatirea strategiei pentru depunerea unei motiuni de cenzura. Orban a dat cateva argumente de ordin economic care ar putea sa stea la baza moțiunii de cenzura pentru rasturnarea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca este foarte probabil ca o motiune de cenzura sa fie initiata de parlamentarii Opozitiei in actuala sesiune parlamentara, temeiul acestui demers putand fi desfiintarea sau nationalizarea pilonului II de pensii. "Motiunea de cenzura foarte probabil se va intampla…

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, va fi votata, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, dupa ce a fost dezbatuta luni de deputati, informeaza news.ro.Deputatul PNL Florin Roman a spus, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Sanatatii,…

- Cum poate fi demisa Viorica Dancila; Care sunt șansele ca Guvernul sa pice, prin moțiune de cenzura, in Parlament. Potrivit Constituției, doar Legislativul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.…

- Motiunea simpla initiata de Opozitie impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 159 pentru voturi "impotriva", 94 de voturi "pentru" si 7 abtineri. Motiunea simpla a opoziției este intitulata "PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare…