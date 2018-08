Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila are, la ora transmiterii acestei știri, o intalnire informala cu liderii județeni ai PSD intr-un restaurant din Neptun, la care este așteptat și președintele partidului, Liviu Dragnea, transmite Mediafax.Premierul Viorica Dancila a venit, vineri seara, la restaurantul…

- CJ Teleorman nu vrea sa se constituie parte civila in dosarul Belina. Președintele CJ nu a considerat ca prejudiciul stabilit de procurori e cel real. Consiliul Judetean Teleorman nu se constituie parte civila in dosarul Belina, cel putin nu in aceasta faza a procesului. Asa au decis consilierii judeteni…

- Conducerea largita a PSD va analiza, vineri și sambata, in stațiunea Neptun, activitatea miniștrilor social-democrați dupa șapte luni de mandat și va stabili daca se impune o remaniere guvernamentala. Premierul Viorica Dancila va prezenta un bilanț al guvernarii și o analiza pe fiecare ministru in…

- Liderii PSD se vor reuni, la Neptun, la finalul acestei saptamani, pentru Comitetul Executiv al partidului, o ședința care se anunța una exploziva. Un prim punct fierbinte pe ordinea de zi va fi evaluarea miniștrilor din Guvernul Dancila, dar se va discuta aplicat și despre o eventuala suspendare…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, luni la Palatul Victoria, incepand cu ora 14.00, bilantul Executivului la sase luni de la preluarea guvernarii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica ca vor fi prezentate cele mai importante masuri adoptate de Cabinet.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri, la Neptun, ca este "foarte frumoasa" expresia "sarac, dar cinstit", pe care nu o critica, dar a pledat pentru un nivel mai mare de trai pentru tineri, pentru romani, spunand ca aceasta paradigma nu mai este necesara, potrivit Digi 24.

- Tinerii social-democrati se reunesc, incepand de vineri, la Neptun, la o scoala politica la care sunt asteptati presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si premierul Viorica Dancila, transmite Agerpres.