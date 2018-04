Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca MFP a lansat in dezbatere publica proiectul de lege privind achizitiile publice, despre care a afirmat ca este o lege asteptata, cu modificari benefice care sa ridice barierele in calea investitiilor in Romania.…

- Primarii cer o lege mai simpla a achizitiilor publice. Premierul: Vrem sa ridicam barierele in obtinerea finantarilor din fonduri UE Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, in la intalnirea pe care a avut-o cu primarii municipiilor resedinta de judet, ca intentioneaza sa ridice barierele in obtinerea…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții AM POR și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala pentru a analiza stadiul implementarii finanțarilor europene destinate autoritaților publice locale. „S-a discutat…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…